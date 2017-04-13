İTO Meclis Toplantısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, "Reel sektörün önünü açacak en büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş olacaktır." dedi.



Çağlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katıldığı İTO'nun nisan ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Müezzinoğlu'nun Sağlık Bakanlığı döneminde temelini attığı şehir hastaneleri projesiyle Türkiye'nin dönüşümüne yeni bir vizyon kazandırdığını ifade etti.



Müezzinoğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak iş dünyasının önemli meselelerine köklü çözümler ürettiğini kaydeden Çağlar, Müezzinoğlu'nun iş mahkemelerinde zorunlu arabuluculuk müessesi, kıdem tazminatı fonu gibi önemli meselelerde büyük mesafeler kat ettiğini bildirdi.



Çağlar, dünyanın birçok bölgesinde küresel hesaplaşma sahaları olduğunu, Suriye'deki vekalet savaşlarının da ancak bu noktadan bakarak anlaşılabileceğini belirterek, geçen hafta İdlip'te Suriye rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırıyı kınadığını ifade etti.



- "Türkiye 7 yıllık kesintisiz büyüme serüvenini sürdürüyor"



İTO Başkanı Çağlar, Türkiye'nin bir güven ve istikrar merkezi olarak büyüyüp geliştiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin 2016 yılı büyüme oranının yüzde 2,9 olduğunu, 2017'nin ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 6,7 artışla 37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.



Son bir yılda dünyadaki ihracat hacmi yüzde 14 azaldığını, küresel büyüme oranının yüzde 2 seviyelerini aşamadığını kaydeden Çağlar, "Türkiye 7 yıllık kesintisiz büyüme serüvenini sürdürüyor. Yakın bölgemizdeki iç savaş haline rağmen, Avrupa'dan Amerika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan küresel terör tehdidine rağmen, siyasi seçimlerin ve ayrılıkçı rüzgarların gölgesinde kalan dünya ekonomisine rağmen ülkemiz yükselişine devam ediyor." şeklinde konuştu.



İTO Başkanı Çağlar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizim tek hedefimiz, tek vazifemiz, her alanda daha güçlü Türkiye inşa etmektir. Önümüzdeki pazar bu yolda önemli bir adım daha atacağız. İş dünyası olarak inanıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletin sinesinde vücut bulan büyük Türkiye hayalinin siyasi mecradaki sesidir. İşte bu yüzden yarınlarımızın teminatı olan bu değişikliğe İTO olarak evet diyoruz. Güçlü Meclise ve güçlü yürütmeye evet diyoruz. Büyük ve müreffeh Türkiye yolunda yürüme iradesine evet diyoruz. Hızlı kararlarla ekonominin önünü açacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yürekten evet diyoruz. 16 Nisanda milletimizin teveccühüyle ülkemizin önünde yeni bir yol açılacaktır."



- İstanbul'da 223 bin ilave istihdam



İbrahim Çağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği çağrısına en yüksek taahhüdü İTO'nun verdiğini belirterek, seferberliğin başlamasından bu yana 223 bin 297 istihdam artışı sağlandığını, hedeflerinin yılsonuna kadar 500 bine ulaştırmak olduğunu ifade etti.



İTO'da yurt dışından heyetleri ağırladıklarını bildiren Çağlar, "İTO'da ağırladığımız heyetlerde de Türkiye'nin referandum sonrası geleceğine duyulan güveni net şekilde görüyoruz. İşte bu güven ortamını teminat altına almak için diyoruz ki reel sektörün önünü açacak en büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş olacaktır. Referandum sonrası tam mesai ekonomi ile beklentilerimizi çok daha yukarı taşıyacağız, yeniden büyüme rekorlarına koşacağız." ifadelerini kullandı.



Çağlar, İTO meslek komitesinde kıdem tazminatı konusunda rapor hazırladıklarını anımsattı.



İTO Başkanı Çağlar, özellikle işsizlik sigortasına ödenen yüzde 2'lik işveren priminde indirime gidilerek aradaki farkın kıdem tazminatı fonuna aktarılması ve kıdem tazminatı fonunda birikecek tutarın KOBİ ölçeğindeki işletmelere yatırdıkları prime orantılı olarak bu kredi şeklinde kullandırılması gibi düzenlemelerin büyük fayda getireceğine inandıklarını söyledi.