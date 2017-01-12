İTO Meclis Toplantısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, "Biz savaşı sadece El-Bab'ta vermiyoruz, ekonomi cephesinde de bir mücadele halindeyiz. Bugün avro ve dolar birer ekonomik para birimi olmaktan ziyade siyasi tehdit araçları olarak değerlendiriliyor." dedi.
Çağlar, İTO'nun ocak ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de siyasal sistem değişikliğine yönelik Anayasa değişikliği teklifinin Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.
Söz konusu değişimin Türkiye'nin asırlık politikalarını belirleyeceğini ifade eden Çağlar, konuyla ilgili olarak İstanbul'daki sektörel sivil toplum kuruluşlarını İTO'ya davet ettiklerini bildirdi.
Çağlar, Cumhurbaşkanlığı sistemine Türkiye'nin istikbali ve istiklali için "evet" dediklerini belirterek, "Türkiye'nin aydınlık yarınlarına duyduğumuz inançla zorlukların üstesinden gelme kararlılığımızla, değişebilme cesaretimizle, 'evet' diyoruz.
Her şartta ve ne surette olursa olsun
Türkiye için çalışmaya, millet için üretmeye ant içmiş neferler olarak 'evet' diyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak bu kararlı duruşumuz iş dünyasında, üretimde, istihdamda, yani tüm ekonomideki milli seferberlikten ayrı değildir." şeklinde konuştu.
Türkiye ekonomisini çökertmek isteyenlere ve terör eylemlerine inat hedeflerine doğru yürümeye devam edeceklerini ifade eden Çağlar, "Biz savaşı sadece El-Bab'ta vermiyoruz, ekonomi cephesinde de bir mücadele halindeyiz. Bugün avro ve dolar birer ekonomik para birimi olmaktan ziyade siyasi tehdit araçları olarak değerlendiriliyor." dedi.
"2017'nin ikinci yarısından itibaren ülkemiz yeni bir büyüme atağı başlatacak"
İbrahim Çağlar, hükümete çağrıda bulunarak, Eximbank kredilerinin TL olarak verilmesi ve geri ödemelerinin TL olarak toplanmasının kur dengesi adına önemli olduğunu vurguladı.
Çağlar, şunları kaydetti:
"2017'nin ikinci yarısından itibaren ülkemizin yeni bir büyüme atağı başlatacağına yürekten inanıyorum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçmesiyle ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyunu bozulacak. Bugün bu sisteme karşı olan dış çevreler ortaya çıkan Türkiye gerçeğini kabullenerek bizimle siyasi, ticari ve diplomatik ilişkilerini daha kuvvetlendirerek sürdürecekler. Bundan en ufak bir şüphe duymuyorum.
Ayrıca Rusya ve Irak'la normalleşen ilişkilerin meyveleri, AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, Suriye ve Irak'ta barış sürecinin tesisi ve
yeniden imar ve altyapı çalışmalarının başlaması gibi tüm bu gündem maddelerinde
yaşanacak gelişmeler de
büyümemize önemli katkı sağlayacaktır. Hükümetimizin reform adımları da
iş dünyası için en önemli
destek noktalarındandır."
İTO Meclis Toplantısı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, "Biz savaşı sadece El-Bab'ta vermiyoruz, ekonomi cephesinde de bir mücadele halindeyiz.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, "Biz savaşı sadece El-Bab'ta vermiyoruz, ekonomi cephesinde de bir mücadele halindeyiz. Bugün avro ve dolar birer ekonomik para birimi olmaktan ziyade siyasi tehdit araçları olarak değerlendiriliyor." dedi.
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