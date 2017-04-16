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İTO Başkanı Çağlar: "Ekonomide Yeni Çıpa Halkımızın 'Evet'i Olacak"
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İTO Başkanı Çağlar: "Ekonomide Yeni Çıpa Halkımızın 'Evet'i Olacak"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, "Ekonomide yeni çıpa halkımızın ‘evet’i olacak" dedi.

İTO Başkanı Çağlar:

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, "Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çağlar, "Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak. Bu 'evet'e üretimde, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar yakışır. Bekleyen reformlar için marşa basma fırsatı kapıda" ifadelerini kullandı.

Bugün hem yerli hem uluslararası yatırımcının rahat bir nefes aldığını belirten Çağlar, "Yatırımcı artık politik tartışma ve yeni belirsizlik kaynağı istemiyor. Yatırımcı Türkiye'nin uzun süredir beklenen reformlara odaklanmasını istiyor. Halkın iradesine dayalı ekonominin ilk harcı, 'evet'le başlayacak reformlar olsun" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

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