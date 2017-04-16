İTO Başkanı Çağlar: "Ekonomide Yeni Çıpa Halkımızın 'Evet'i Olacak"
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, "Ekonomide yeni çıpa halkımızın ‘evet’i olacak" dedi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, "Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çağlar, "Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak. Bu 'evet'e üretimde, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar yakışır. Bekleyen reformlar için marşa basma fırsatı kapıda" ifadelerini kullandı.
Bugün hem yerli hem uluslararası yatırımcının rahat bir nefes aldığını belirten Çağlar, "Yatırımcı artık politik tartışma ve yeni belirsizlik kaynağı istemiyor. Yatırımcı Türkiye'nin uzun süredir beklenen reformlara odaklanmasını istiyor. Halkın iradesine dayalı ekonominin ilk harcı, 'evet'le başlayacak reformlar olsun" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL
-
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
-
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
-
Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
-
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
-
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
-
Erdoğan'dan referandum sonrası ilk mesaj: Hayırlı olsun
-
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
-
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il