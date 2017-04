Başbakan Binali Yıldırım, YSK'ya yapılan itirazlara ilişkin, "Demokraside, hukuk devletinde itiraz etmek haklarıdır. Bu adres Yüksek Seçim Kuruludur. İtirazlar değerlendirilecek ve bir karar verilecektir" dedi.



Başbakan Yıldırım, AK Parti 116. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün Tunceli'de göreve giderken olumsuz hava şartları yüzünden helikopterin düştüğünü, 12 şehidin olduğunu, Ağrı'da da el yapımı patlayıcıya basmak suretiyle şehit olan bir uzman çavuşun olduğunu belirterek, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke için, bu millet için canını seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'da demokrasimizi kurtaran, milletimizin istiklaline sahip çıkan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.



"MİLLETİN KARARI NET SONUÇ EVET"



Türkiye'nin birlik beka mücadelesi verdiğinin altını çizen Yıldırım, "Bu mücadele hiç ama hiç tereddüde uğramadan, rehavete düşmeden devam edecek. Pazar günü yaptığımız halk oylamasının da bize verdiği mesaj terörle mücadelenin kararlılıkla sürmesidir. Milletin birliğinin kardeşliğinin artarak devam etmesidir. Bir halk oylaması yaptık Pazar günü huzur, güven içerisinde yurdun her tarafında demokrasimize yaraşır, ülkemize yaraşır, başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Milletin kararı net, sonuç evet. Bunda hiçbir bir tereddüt yok. Çünkü gelirken dinledim. 500'den fazla yabancı basın, medya kuruluşu izlemiş. AGİT gözlemcileri gelmiş. Herkesin gözü önünde millet tercihini yaptı, kararını verdi. Şimdi herkese düşen milletin verdiği bu karara saygı göstermektir, boyun eğmektir. Demokrasi ve demokratik rekabet elbette bilek güreşi değildir. Her seçimden sonra milletimize söz verdiğimiz üzeri başarı bizim aklımızı başımızdan almaz. Millete gönül bağımızı koparmaz bizi şımartmaz. Medeni davranışın en önemli ölçüsü sevinci ve üzüntüyü hukukun içerisinde birlikte paylaşmaktır. Biz 80 milyon vatandaşız, birbirimizin hukukuna sonuna kadar sahibiz, saygılıyız. Bizim sevincimiz bir başkasının üzüntüsü olamaz, olmamalıdır. Biz bu halk oylamasının neticesini bütün vatandaşlarımızın yararına, geleceği için olumlu, önemli bir sonuç olarak görüyoruz. Sonucu bütün ülkemiz adına vakarla karşılamak mecburiyetindeyiz" açıklamasında bulundu.



"BU HALK OYLAMASINDA EVET DİYENLER DE HAYIR DİYENLER DE BAŞIMIZIN TACIDIR"



Halk oylamasının büyük bir demokratik olgunluk içerisinde tamamlandığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:



"16 Nisan Pazar günü 58 milyon 381 bin 452 kayıtlı seçmenden 49 milyon 799 bin 163'ü sandığa gitti, tercihini kullandı, oyunu verdi. Katılım oranı yüzde 85.3 olarak gerçekleşti. 1 Kasım seçimlerinden az da olsa daha yüksek bir katılımdır. Bu rekor katılım oranı için milletime teşekkür ediyorum. Milletin geleceğine sahip çıkmıştır, sandığa sahip çıkmıştır, demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu aynı zamanda ülkemizin demokratikleşme seviyesini de, kalitesini de, siyasetten beklentisini de ortaya koymaktadır. Halk oylaması demek, doğrudan halkın iradesine müracaat etmek demektir. Bir kez daha altını çiziyorum, bu halk oylamasında 'evet' diyenler de, 'hayır' diyenler de başımızın tacıdır. Milletin sözünün üzerinde söz söylemek beyhudedir, boştur, ayıptır. 25 milyon 157 bin 25 vatandaşımız cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren anayasa değişikliğine evet demiştir. Evet oyları hayır oylarından 1 milyon 379 bin 934 daha fazla çıkmıştır. Vatandaşlarımızın istisnasız her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Gerek Cumhurbaşkanımızı, gerek bizi arayarak tebrik eden devlet ve hükümet başkanlarına da milletim adına teşekkür ediyorum. Bu halk oylamasında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de bulundukları zorluklara, baskılara rağmen ülkelerine sahip çıktılar, demokrasiye sahip çıktılar, gerçek bir memleket sevdalısı olduklarını ortaya koydular. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da cesur duruşları dolayısıyla teşekkür ediyorum."



"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN GELEN EVET OYLARI..."



"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen 'evet' oylarındaki anlamlı artış bölgenin terör örgütlerinin çağrılarına prim vermediğini açıkça ortaya koymuştur" diyen Yıldırım, "Vatandaşlarımız birliği, beraberliği, kardeşliği, birlikte Türkiye olmayı tercih etmişlerdir. Bunun için bu sağduyulu yaklaşımdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın barıştan huzurdan, refahtan ve demokrasiden yana tercih kullanmaları, milli birlik bütünlüğe omuz vermeleri son derece değerlidir. Millet bu oylamayla sadece anayasa değişikliğini oylamamış aynı zamanda bize ve bütün partilere de ince mesajlar vermiştir. Vatandaşımın bize 16 Nisan'da ne söylediğini çok iyi anlayacağız, iyi değerlendireceğiz. Hayır sonucu çıkarmak isteyen muhalefet maalesef oylama sonucu da aynı tutumunu sürdürmektedir. Demokrasimize yakışan bir sağduyu ortamında ve huzur içerisinde gerçekleşen bu seçime gölge düşürmemektir" değerlendirmesinde bulundu.



"DEMOKRASİDE HUKUK DEVLETİNDE İTİRAZ ETMEK HAKLARIDIR"



Yıldırım konuşmasında, "Kesin olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bugün bazı partiler ana muhalefet partisi, HDP, Vatan Partisi gibi bazı partiler ve bazı vatandaşlar Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarda bulunmuştur. YSK bu itirazları bugün değerlendirip açıklayacağını ilan etmiştir. Demokraside hukuk devletinde itiraz etmek haklarıdır. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Demokrasi anlayışı gereği her sesi, her fikri duymak mecburiyetindeyiz. En aykırı yerden bile gelse kimsenin sesine kulağımızı kapayamayız. Her seçimden sonra çıkan tablodan duyulan memnuniyetsizlikler, şikayetlenmeler, sızlanmalar hep olmuştur. Ne var ki eleştirinin, itirazın sınırı da hukuktur, adalettir. Hukuk düzeni her türlü ihtimali öngördüğü içindir ki itirazların gideceği adresi de belirlemiştir. Bu adres Yüksek Seçim Kuruludur. İtirazlar değerlendirilecek ve bir karar verilecektir" ifadelerini kullandı.



(Pelin Üzek - Benan Özben - Enise Vural/İHA)