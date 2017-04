İtiraflarını Reddeden Sanık Tutuklandı

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 48'i tutuklu 91 kişi hakkında açılan 5'inci davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 7 sanığın tahliyesine, tutuksuz sanıklardan Hakan Aytekin'in soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadeleri mahkemede reddetmesi üzerine tutuklanmasına hükmetti.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.



Savunmasını yapan tutuksuz sanıklardan Hakan Aytekin, soruşturma aşamasında verdiği beyanları kabul etmediğini ifade etti.



Emniyetteki ifadesini "manevi baskı altında" verdiğini iddia eden sanık Aytekin, "Emniyette verdiğim savunma, şu an yanımda sanık olarak yer alan eşim Hüsne Yeter Aytekin ile beraber bir araya gelip tutuklanmamak üzere verdiğimiz, gerçekle alakası olmayan savunmalardır. İddianamede adı geçen Cemil Çetin ve Önder Kavakoğlu'nu tanımıyorum. Aramızda hiçbir örgütsel irtibat olmadı. 2010 KPSS sorularını herhangi bir şekilde ele geçirmedim. Kavakoğlu'nu tanımadığım için hiçbir şekilde onun aracılığıyla ne kendim ne bir başkasına 2010 KPSS sorularını temin etmedim. Sınavdaki başarım tamamen kendi çalışmamın sonucudur. Örgüte himmet vermedim, kimseden de himmet adı altında para toplamadım." savunmasını yaptı.



Soruşturma aşamasındaki beyanları ile mahkemedeki beyanlarının farklılık içerdiği belirtilerek, bunun nedeni sorulan sanık Aytekin, eşi ile tutuklanmamak için bu şekilde ifade verdiğini söyledi.



İddianamedeki beyanları



Sanık Aytekin'in, soruşturma aşamasında verdiği ve iddianamede de yer alan beyanlarında, eşi Hüsne Yeter Aytekin ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir dershanede tanıştırılarak evlendiğini ve örgüte himmet verdiğini belirtmişti.



İddianamede yer alan 2010 KPSS ile ilgili kısımlarda ise Aytekin, "2010 KPSS'den yaklaşık 2-3 gün önce Önder Kavakoğlu'nun evine geldiğini, subay olan Cemil Çetin'in eşinin sınava gireceğinden Çetin'i çağırmasını söylediğini, Çetin'in bir müddet sonra evine geldiğini bu sırada eşinin de evde bulunduğunu, Önder Kavakoğlu'nun 2010 KPSS sorularını yanında getirdiğini, kendisine ve Çetin'e vereceğini söylediğini, Kavakoğlu'nun kendilerine, 'Cemaatin kurumlara yerleşmesi gerekiyor. Başkaları gireceğine cemaat olarak biz gireceğiz. Kamuda bizim gibi insanlara ihtiyaç var.' dediğini." aktarmıştı.



Aytekin, iddianamede aldıklarını söylediği KPSS soruları hakkında, "Eğitim Bilimleri, Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularının tama yakın olduğunu, soruların bazılarında doğru şıkların koyu olarak işaretlenmiş olduğu." ifadelerini de kullanmıştı.



Tahliye talepleri



Sanık Aytekin'in ve diğer tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından tutuklu sanıkların avukatları, tahliyeye yönelik beyanlarda bulundu.



Beyanların ardından davaya müşteki olarak katılan Maliye Bakanlığı ve ÖSYM'nin avukatlarına söz verildi. Savunmalara katılmadıklarını beyan eden her iki müşteki kurum avukatı da sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.



Ara karar için mütalaası sorulan iddia makamı, sanıkların üzerilerine atılı suçların vasıf ve maiyeti göz önünde bulundurularak tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 7 sanığın tahliyesine, tutuksuz sanıklardan Hakan Aytekin'in soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadeleri mahkemede reddetmesi üzerine tutuklanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.



Kararın ardından dosya kapsamındaki tutuklu sanık sayısı 42'ye düştü.



Diğer KPSS davaları



KPSS'ye ilişkin soruşturmaları yürüten Savcı Yücel Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açmıştı.



İddianamede, sınavdan önce soruların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı belirtilmişti.



KPSS soruşturmaları kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 kişi sanık olarak gösterilmişti.



KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, altıncı davada 3, yedinci davada ise 105 sanık yer alıyor.



Açılan 7 davanın ardından Cumhuriyet Savcısı Erkman, 420 şüpheli hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlayarak mahkemeye göndermişti.



KPSS soruşturmaları kapsamında hakkında açılan davalar kapsamında yargılanan sanık sayısı da bin 3'e yükseldi.