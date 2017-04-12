İtirafcı Olan 'Mahrem İmam' Serbest Bırakıldı

Karabük'te, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün muvazzaf askerlerden sorumlu 'mahrem imamı' olduğu iddiasıya gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen V.D., itirafçı olunca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada KOM Şube ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi muvazzaf askerlerden sorumlu 'mahrem imam' olarak görev yaptığı, subaylık sınav sorularını üniversite öğrencilerine verdiği öne sürülen V.D.'yi gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen V.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan ve itirafcı olan V.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK