Itır ve Tarık'ın Arasına Kara Kedi Giriyor!

Başrollerinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Yeliz Kuvancı ve Can Yaman'ın yer aldığı 'Hangimiz Sevmedik' 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'da 23'üncü bölümü ile ekrana gelecek.

'Hangimiz Sevmedik' 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de yeni bölümü ile yayınlanacak!

Yeşil ve Çam aileleri, Itır ile Tarık'ın kaza yapan otobüste olduğunu sanırken, iki gencin mahalleye dönmesi ile rahat bir nefes alırlar. Ancak ikili kavga etmiştir ve aralarındaki bütün ipleri koparmıştır. Bunun üzerine Itır ve Tarık, iki ailenin de birbirleri ile görüşmesini yasaklarlar. Münir ile Adile'nin inatlaşmasını da geçen Itır ve Tarık inatlaşmasından mahalleli de nasibini alacaktır. Adile ve Münir, iki gencin gerçekten kavga ettiğine inanmaz ve oyun yaptıklarını düşünürler. Mahalle sakinleri de Adile ve Münir gibi bu kavgaya inanamaz. Ancak, ikili çok ciddidir ve ofis ile muayenehaneyi satmaya karar verirler. Bir yandan Adile ile Münir diğer yandan Ayşen, Şener, Emel ve İlyas da Tarık ile Itır'ı barıştırmanın yollarını ararlar. Ayrıca, Adile ile Münir'i evlendirmeyi başaramayan Adalet hala evine dönmeye karar verir. Fakat gitmeden önce çok önemli bir sır öğrenecektir.

'Hangimiz Sevmedik' dizisi ismini, rahmetli Müslüm Gürses'in seslendirmiş olduğu 'Hangimiz Sevmedik' adlı eserden almakta ve ayrıca dizide Yeşilçam'a gönderme yapan karakter isimleri dikkat çekmekte.

Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun üstlendiği, BSK Yapım tarafından yayına hazırlanan 'Hangimiz Sevmedik' 23 Ocak 2017 Pazartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

