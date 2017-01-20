İthalatta Tarife Kontenjanı Düzenlemesi Yapıldı

İthalatta, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç-dış aksam parçalarında kullanılan bazı akrilonitril bütadien stiren (ABS) kopolimerilere 4 bin tona kadar tarife kontenjanı açıldığı açıklandı.



Ekonomi Bakanlığı'nın, 'Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması' hakkındaki tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ağırlıkça yüzde 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asitlere 2 bin tona, ağırlıkça yüzde 99 veya daha fazla saflıktaki asetik asitlere 70 bin tona, vinil asetatlara 85 bin tona, butil akrilatlara 65 bin tona, akrilonitrillere 50 bin tona kadar tarife kontenjanı açıldı. Ayrıca, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç-dış aksam parçalarında kullanılan kendinden renkli UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip bazı ABS kopolimerilere 4 bin tona kadar tarife kontenjanı belirlendi. Tebliğ ile yalnız LED diyotlu baskılı devre kartlarına da 40 milyon adete kadar tarife kontenjanı getirildiği belirtildi.



Ekonomi Bakanlığı'nın tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin diğer tebliği ile de yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40 bin tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacak. Kontenjanından faydalanabilmek için ithalatçıların 10 iş günü içerisinde bakanlığa müracaat etmelerinin gerektiği bildirildi. - İSTANBUL