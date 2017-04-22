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İthalatta Korunma Önlemleri
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İthalatta Korunma Önlemleri

Diş fırçalarının (takma damak fırçaları dahil) ithalatında korunma önlemi soruşturması açıldı.

İthalatta Korunma Önlemleri

Diş fırçalarının (takma damak fırçaları dahil) ithalatında korunma önlemi soruşturması açıldı.

Ekonomi Bakanlığının, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici tarafından "Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)" tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında, son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü gerekçesiyle söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için İthalat Genel Müdürlüğüne başvuruldu.

Başvuruyu değerlendiren İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Yerli üreticiler tarafından İran menşeli "Çerçevesiz cam aynalar", "Çift yönlü gerdirilmiş polipropilenin" ve "Polyester elyaf" ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle yapılan başvurularda, söz konusu ürünlerde uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve uygulamanın devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılması kararlaştırıldı.

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