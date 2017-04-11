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İthalatta Gözetim Uygulaması
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İthalatta Gözetim Uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında bilyalı rulmanın birim gümrük kıymeti kilogram başına 20 dolar, çelik kuşaklı radyal otomobil dış lastiği ve diğerleri için 3 dolar olarak belirlendi.

İthalatta Gözetim Uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında bilyalı rulmanın birim gümrük kıymeti kilogram başına 20 dolar, çelik kuşaklı radyal otomobil dış lastiği ve diğerleri için 3 dolar olarak belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bilyalı rulman ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 20 dolar, çelik kuşaklı radyal otomobil dış lastiği ve diğerlerinde 3 dolar oldu.

Otomobil dış lastiği ithalatına ilişkin tebliğ bugün yürürlüğe girerken, bilyalı rulman ithalatına dair tebliğ 30 gün sonra uygulanmaya başlanacak.

Kauçuk tebliği

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni iç ve dış lastiklerle motosiklet ve engelli taşıyıcılarda kullanılan aksam ve parçaların ithalatına ilişkin önlemleri içeren tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu ürünlere daha önce kilogram başına 0,22 ile 2,02 dolar arasında değişen rakamlarda önlem uygulanmasına karar verildiği hatırlatılan tebliğle, Laos menşeli eşya için alınan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.

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Resmi Gazete, Ekonomi, Engelli, Tebliğ, Yargı, Laos