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İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı"
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İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı"

Bazı ülkelerden ithal edilen deri ve köseleden giyim eşyası, eldiven, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, şal, şapka ve saç fileleri gibi bazı eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak.

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı

Bazı ülkelerden ithal edilen deri ve köseleden giyim eşyası, eldiven, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, şal, şapka ve saç fileleri gibi bazı eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak.

Bakanlar Kurulu'nun "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer, deri ve köseleden giyim eşyası, eldivenler, spor eldivenleri, bel kemeri, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, taklit kürk ve taklit kürkten mamul eşya, pamuktan, sentetik liften, dokunabilir diğer maddelerden bebek ve diğer giyim eşyası, çorap, tayt, eldiven, kaplanmış, sıvanmış giyim eşyası, mendil, şal, şapka ve saç fileleri gibi bazı eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak.

Avrupa Birliği (AB) ve EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Makedonya, BosnaHersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Güney Kore, Morityus ve Malezya dışındaki ülke ve bölgelerden ithal edilecek söz konusu ürünler için yüzde 4 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

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