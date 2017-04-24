İthal Güneş Gözlüğüne 128 Milyon Dolar Harcadık

Baharın gelmesiyle güneş gözlüklerine talep artarken Türkiye'de geçen yıl güneş gözlüğü ithalatı için ödenen tutar 127 milyon 849 bin 366 dolar oldu.



Çin'den 6 milyon 489 bin 875 güneş gözlüğü ithal edilirken ödenen tutar 71 milyon 894 bin 11 dolar oldu.



Geçen yıl en çok güneş gözlüğü ithal edilen ikinci ülke ise İtalya oldu. İtalya'dan 838 bin 186 güneş gözlüğü ithal edildi, bu ülkeye 47 milyon 250 bin 264 dolar ödendi.



Güneş gözlüğü ithalatı Çin'den ortalama 11 dolar, İtalya'dan ise ortalama 56,3 dolara gerçekleştirildi.



Türkiye'de, geçen yıl ithal edilen toplam 7 milyon 566 bin 770 güneş gözlüğü için ödenen tutar, 127 milyon 849 bin 366 dolar oldu.