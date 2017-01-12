İtfaiyeden Yurt Yöneticilerine Eğitim Semineri

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Konya'daki öğrenci yurtlarının yöneticilerine "Yurtlarda Yangın Çıkış Sebepleri ve Yangın Güvenlik Önlemleri" eğitim semineri verildi.



Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtların yöneticilerine düzenlenen seminer öncesi konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti. Yurtlarda gerekli tedbirler alındığı zaman olumsuzluklar yaşanmayacağını belirten İşbitirici, yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirlerle Konya'nın yurtlar açısından Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu, Yeni Büyükşehir Yasası'ndan sonra ilçelerde de gerekli denetimleri yaptıklarını dile getirdi. Yaptıkları çalışmalarda Milli Eğitim'in katkısının çok büyük olduğunu vurgulayan İşbitirici, eğitim seminerinin hayırlı olmasını diledi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da, son olarak Adana'da yaşanan yurt yangınından sonra yurtların yeniden gündeme geldiğini belirterek, "Mevcut yönetmeliğin bütün hükümlerini ve şartlarını yerine getireceğiz. Bu konuda belli bedeller ödeyeceğiz ama sonuçta iyi ki yapmışız diyeceğimiz bir atmosferi de yakalayacağız" dedi. Hayati önem taşıyan bir konunun ele alındığını, yurtlarda kalanların herkesin çocukları olduğunu kaydeden Gürsoy, "Hepimizin bildiği konuları konuşuyoruz ama ihmal ettiğimiz konular. Biraz daha aynayı yüzümüze tutmak suretiyle tüm eksiklerimizi görmek ve gidermek istiyoruz. Büyükşehir Belediyemize ve İtfaiye Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, eğitim seminerine katılan yurt yöneticilerine; Yurtlarda İlk Müdahale Yöntemleri, Yangın Çıkış Sebepleri ve Doğru Hareket Tarzları, Konaklama Amaçlı Binalarda 1. Derece Yangın Güvenlik Önlemleri, Afetlerde Acil Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları, Konaklama Amaçlı Binalarda İş sağlığı ve Güvenliği konuları anlatıldı. - KONYA