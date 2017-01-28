İtfaiyeden Kedi Kurtarma Operasyonu

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki yüksek bir ağaca çıkan kedi, itfaiye ekibine ve çevredekilere zor anlar yaşattı.



Bir kedinin meydandaki ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyecilere yarım saat boyunca güçlük çıkartan kedi, ağaçtan atlayarak bir giyim mağazasına girdi.



Mağazanın vitrine giren kedi, daha sonra kıyafetlerin olduğu raflarda kaçmaya başladı.





Saklanmaya çalışan kedi, mağaza sahipleri tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı.