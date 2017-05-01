İtfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu



KAYSERİ - Kayseri'de ağaçtaki ipe dolanan bir güvercin, itfaiye ekiplerinin operasyonu sonrasında kurtarıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, vatandaşlar tarafından bir güvercinin ağaca takılı kaldığı yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçtaki ipe dolanan güvercini kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdivenine çıkan bir itfaiye eri, güvercinin takılı bulunduğu yere ulaştı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, itfaiye eri ipe takılı olan güvercini kurtardı. Güvercin ile birlikte aşağı inen itfaiye eri, hayvanın kanadında herhangi bir zarar olup olmadığını kontrol etti. Kanadında sıkıntı olmayan güvercin yeniden doğaya bırakıldı.