İtfaiyecileri Korumak İçin "Robo İtfaiye" Tasarladı

MERVE TOPUZ - Sivas'ta 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, patlama riski nedeniyle itfaiyecilerin müdahale etmekte zorlandığı yangınlarda can kaybının yaşanmaması için "Robo İtfaiye" adını verdiği robot tasarladı.



Vali Aygın Güçlü İlkokulu/Ortaokulunda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Eren Sağır, haftada 3 gün de Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alıyor.



Evde televizyon izlerken yangın haberlerinden etkilenen ve itfaiyecilerin giremediği yangın alanları olduğunu fark eden Sağır, merkezde, yangınlarda müdahalede kolaylık sağlayabilecek robot üzerine çalışma yapmaya başladı.



Bilişim teknolojileri alanında çalışan Sağır, iki haftanın sonunda "Robo İtfaiye" adını verdiği robot geliştirdi.



Üzerinde bulunan depoya su konulabilen ve uzaktan kumanda edilebilen "Robo İtfaiye" prototipi, patlama riski olan yangın alanlarına girerek aleve belirli bir mesafe yaklaşıyor ve su fışkırtıyor. Üzerine yerleştirilen cep telefonu sayesinde yangın alanını dışarıdan görüntüleme imkanı sunan robot, patlama riski nedeniyle can kaybı yaşanabilecek yangınlara müdahalede kolaylık sağlıyor.



Duyarlılığıyla yaşıtlarına örnek oluşturan Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyonlarda çok fazla yangın izlediğini ve özellikle bazı yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığını gördüğünü bildirdi.



"Yangına 15 santimetreden fazla yaklaşmıyor"



Bu zorlu duruma nasıl çare bulabileceğini düşündüğünü aktaran Sağır, "Haberlerde polislerin bombaları uzaktan patlattığını gördüm ve ben de bu şekilde itfaiyeciler için bir şey yapabileceğimi düşündüm ve bu fikirle yola çıktım." diye konuştu.



Sağır, projesini ilk olarak Şanlıurfa Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği'nde tanıttığını aktardı.



Sağır, şunları ifade etti:



"Bir düzenek üzerine yerleştirdiğim projede, büyük ve küçük motorlar var. Alev algılayıcı bir sensör var. Sensör alevi algılayarak alarm sistemini devreye sokuyor. Bu robot yangın alanlarında uzaktan kontrol edilebiliyor. Üzerine yerleştirilen kamera sistemiyle sağlıklı bir şekilde görüntü de elde edebiliyoruz. Bluetooth yöntemiyle uzaktan kontrol imkanı da var. Su motoruyla da suyu fışkırtarak alevi söndürüyoruz. Yine ön tarafındaki algılayıcılar sayesinde yangına 15 santimetreden fazla yaklaşmıyor."



Sağır, robotu özellikle patlama tehlikesi olan, müdahale etmekte zorluk yaşanılan yangınları düşünerek geliştirdiğini belirterek, "İtfaiyeciler, büyük yangınlarda, patlama tehlikesi ve duman nedeniyle içeri giremiyorlar. Patlama tehlikesi ve can kaybının yaşanabileceği yangınlarda bu proje kolaylıkla kullanılabilir."dedi.