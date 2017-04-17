Itfaiye Uzak Olunca Gönüllü Itfaiye Eri Oldular

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Safaalan Mahallesinin en yakın itfaiye istasyonuna yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunması mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Gönüllü itfaiye eri olan vatandaşlar, artık yangınlara birkaç dakika içinde müdahale ediyor. Mahalle muhtarı ve sakinlerinden oluşan biri bayan 16 kişilik gönüllü itfaiye ekibi, yakın zamanda mahallede çıkan bir yangına 4 dakika gibi kısa bir sürede müdahale ederek, itfaiye ekipleri olay yerine varana kadar yangını kontrol altına aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, tüm dünyada olduğu gibi Tekirdağ'da da gönüllü itfaiyeciliğin hayata geçirildiğini aktararak, "Proje, Trakya'da ilk olarak Tekirdağ'da uygulanıyor. Projenin amacı, şehir merkezlerinin uzağında kalan, kırsal mahallelerimizde yangına ulaşım sürelerini mümkün olduğu kadar kısaltmak. Büyük yerleşim yerlerinin uzağında kurulmuş kırsal mahallelerimizde, bir yangın olayı veya bizim müdahale etmemiz gereken herhangi bir olay meydana geldiğinde öncelikle buralarda gönüllüler oluşturarak, olaylara müdahale etmek ve müdahale süresini kısaltmak amacındayız. Bizim meslekte ilk müdahale çok önemli biliyorsunuz, can kurtarmak buna bağlı olarak gelişiyor. Bu anlamda proje bizim için çok önemliydi, bunu da Safaalan'dan başlatmaktan çok mutluyuz. Safalan'ın Tekirdağ içinde coğrafi özelliği var, merkeze en uzak olan kırsal mahallemiz ve İstanbul sınırına yakın bir mahallemiz. Burada başlatma ihtiyacı duyduk, muhtarımız ve mahalle sakinleri çok büyük bir ilgi gösterdi" dedi.



"AMACIMIZ GÖNÜLLÜ İSTASYON SAYISINI 9'A ÇIKARTMAK"



Emin Pehlivan gönüllülerden oluşan itfaiye istasyonlarının sayısını arttırmayı planladıklarını anlatarak, "Amacımız, Tekirdağ il sınırları içerisinde bizim için stratejik önemi olan 9 adet mahallemiz var, bunların ikisinde şu anda bu projeyi gerçekleştirdik. Diğer 7 mahallemizde de Haziran başına kadar bu proje tamamlanmış olacak. Trakya'da yaz sezonunda çok arazi yangını oluyor bundan dolayı hazır olmak istiyoruz. Sezon başlamadan önce de bu riski minimize edebilmek için mümkün olduğu kadar bu mahallelerimizde ki projeleri de gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.



"GÖNÜLLÜLER GAYET BAŞARILI"



Mahallede çıkan yangınlara gönüllülerin profesyonelce müdahale ettiklerini belirten Emin Pehlivan, "Safaalan'da geçen hafta yaşadığımız bir yangın var ve normal şartlarda burada bizim yangına ulaşım süremiz 15-16 dakika civarındadır. Ama yaşanan yangına gönüllü itfaiye istasyonu sayesinde 4 dakikada ulaştık" ifadelerini kullandı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Safaalan sakinlerinin hepsinin bu işe gönül vermesi ve en güzel örneğininde Sincapevler Sokak'ta çıkan yangına gönüllülerimizin müdahalesi de bu projenin ne kadar isabetli bir karar olduğunu ortaya koymuştur" dedi.



Mahalle sakinlerinden Halil Yorulmaz ise, gönüllü itfaiyecilik projesinden memnun olduklarını kaydederek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerine çok teşekkür ederiz, mahallemize itfaiye kamyonu verdiler. Bunun bize çok büyük bir faydası oldu, Sincapevler'de geçen günlerde bir yangın oldu, bizim gönüllü itfaiye ekibimiz iki dakika içinde müdahale etti. Hepsine teşekkür ederiz. Çok güveniyoruz onlara, orman yangını olsun, diğer yangınlarda çok büyük faydaları olacaktır. Her köyde olmasını isteriz" diye konuştu.



Gönüllü itfaiyecileri mahallede ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ekibe son olarak katılan bayan gönüllü itfaiyeci Handan Özmen'e de itfaiyeci kartını takdim etti ve bütün gönüllüler ile gurur duyduğunu söyledi.



(Yakup Güler / İHA)