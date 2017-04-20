İtfaiye Personeline Komando Gibi Eğitim

Samsun'da itfaiye ekipleri komando gibi eğitim yapıyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Arama Kurtarma ekipleri adeta komando eğitimi görüyorlar. Samsun ve ilçelerinde olan bütün arama kurtarma olaylarında görev alan ekipler boş zamanlarında da İtfaiye Daire Başkanlığındaki eğitim alınında sık sık eğitim yapıyorlar. Tırmanma kulesine tırmanıp aşağı inen itfaiye ekipleri her an göreve hazır şekilde eğitimlerini sürdürüyorlar. - SAMSUN