İtfaiye personelimiz daima göreve hazır

Belediyemiz İtfaiye binasında düzenlenen eğitimde, temel yangın, yangın kurtarma, trafik kazalarına müdahale, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular işlendi. Eğitime yaklaşık 70 itfaiye personeli katıldı. Eğitim 17-20 Ocak 2017 tarih aralığında devam edecek. Eğitim teorik bilgilerin verilmesinin yanında tatbikatında yapılacağı bildirildi. 4 gün boyunca devam edecek eğitim de İtfaiye personellerin olaylara karşı daha bilinçli ve profesyonel yaklaşması amaçlandığı ifade edildi.

İtfaiye Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mutlu Erol Bakır eğitim konusunda bir açıklama yaptı. Konuşmasında "Araç filosunu modern cihaz ve itfaiye araçlarıyla donatan Belediyemiz olası yangın ya da çeşitli kaza ve olumsuzluklara etkin şekilde müdahale edebilmek için eğitim ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor. Trafik kazası, intihar, asansörde mahsur kalma, hayvan kurtarma, suda boğulma gibi olaylara en kısa sürede müdahale ederek can kaybını en aza indirmek üzere donanımı bulunan ve bunun eğitimini alan itfaiye personeli, günün 24 saati göreve hazır şekilde Kırıkkaleli hemşehrilerimize hizmet etmek için bekliyor. Bu eğitimler ile birlikte personelimizin bilgi birikimi ile pratiğinin artması için düzenlendi. Eğitim için Ankara Büyük Şehir Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğünden gelen eğitmen ve personellerine teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mutlu Erol Bakır, Belediye olarak Kırıkkaleli vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için burada olduklarını belirterek elden gelen bütün çabaların sarf edildiğini söyledi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından itfaiye erlerine sertifika verileceği bildirilerek, bu tür eğitimlere devam edileceği ifade edildi.