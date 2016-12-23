İtfaiye Mahsur Kalan Keçi İçin Seferber Oldu



MANİSA Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Demirci'de mahsur kalan keçi için nefes kesen bir operasyona imza attı.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Öksüzlü Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Halil Kula, keçisinin dağlık alanda mahsur kaldığını belirterek Büyükşehir İtfaiye'den yardım istedi. Keçiyi kurtarmak üzere harekete geçen itfaiyeciler, keçinin mahsur kaldığı alana ulaştı. 4 kişiden oluşan itfaiye ekibi, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan'a teşekkür eden besici Halil Kula, mahsur kalan keçisinin sağ salim bir şekilde kendisine ulaştırıldığını, ihbarının da kısa sürede değerlendirildiğini söyledi.