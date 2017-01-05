İtfaiye , Geçen Yıl 88 Yangına Müdahale Etti

Meydana gelen arazi yangınlarında, 2015 yılına oranla 2016 yılında yüzde 50 oranında bir azalma meydana geldi.

24 saat hizmet sunan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılı içerisinde meydana gelen 38 arazi-çöp,14 kömürlük, 12 mesken ve araç, 4 işyeri,3 hurdalık ve baca ve 2 de lastik yangını olmak üzere toplam 88 yangına müdahalede bulundu.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri,2016 yılında meydana gelen 17 trafik kazasına da müdahalede bulunarak, kaza kırım aracı vasıtasıyla araçlarda sıkışan yaralıların en kısa süre içerisinde sağlık kuruluşlarına naklinin de sağlanması için çaba harcadı.

Meydana gelen yangının Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 110 Alo İtfaiye ihbar hattına iletilmesinin ardından ekipler, 2.5 dakika ile 5 dakika arasındaki zaman aralıklarında müdahalede bulunarak zamana karşı da ciddi sınav verirken meydana gelen yangınların en az hasarlı bir şekilde atlatılmasında da önemli rol oynadı.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ayrıca yine geçen yıl içerisinde kent merkezindeki çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği halinde 8 yangın tatbikatı yaparken, eğitim kurumlarında uzman eğitici personelleriyle de yangın eğitimi yaptı.