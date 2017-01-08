İtfaiye Geçen Yıl 3 Bin 434 Olaya Müdahale Etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2016'da 3 bin 434 olaya müdahale etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2016'da yoğun ve başarılı bir çalışma performansı gösterdi.



Malatya'nın büyükşehir statüsüne geçmesiyle kent genelinde yapılanmasını tamamlayan itfaiye daire başkanlığı, olaylara kısa ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için araç ve teçhizatını da güçlendirdi. Malatya genelinde 1 merkez ve 18 amirlikle yangın ve kurtarma olaylarına karşı hazır olan büyükşehir İtfaiyesi, 2016 yılında 3 bin 120 yangına müdahalede bulunarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı.



Müdahale edilen 3 bin 120 yangının, 53'ü orman, 224'ü ev, 98'i işyeri, 2 bin 203'ü ot, çöp, bahçe, 113'ü araç, 36'sı odunluk, kömürlük, bodrum, 393'ünün de diğer yangınlar oluşturdu.



İtfaiye ekipleri ayrıca geçen yıl 257'si trafik kazası, 50'si sel baskını ve 7'si ise boğulma vakası olmak üzere 314 kurtarma operasyonuna katıldı.



Açıklamada ayrıca geçen yıl Malatya'da yangın, trafik kazası ve boğulmalardan dolayı 32 kişinin hayatını kaybettiği, bu kayıplardan 1'inin ev yangınında, 24'ünün trafik kazasında, 7'sinin de boğulma olaylarından dolayı meydana geldiği belirtildi.