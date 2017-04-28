İtfaiye Erinin Ağır Yaralandığı Patlama Anı Kamerada

Bağcılar'da içi strafor dolu kamyonun şoförü ile şantiyede çalıştığı öğrenilen bir işçinin straforlar yanar mı yanmaz mı iddiası sonucu çıkan yangının patlama anı görüntüleri ortaya çıktı. Alev alev yanan kamyonun patlamasıyla havaya savrulan bir parçanın isabet ettiği itfaiye erinin ise ağır yaralandığı öğrenildi.



Bağcılar Mahmutbey Yolu Ordu Caddesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre içi strafor dolu bir kamyonun şoförü ile şantiyede çalıştığı öğrenilen bir işçinin straforlar yanar mı yanmaz mı iddiası sonucu yangın çıktı. Şahıslardan birinin şakayla straforu yakması ve kamyonun alev alması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edeceği sırada mazot deposu patladı. Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye eri 42 yaşındaki Ersin Gezer ise patlamada havaya savrulan bir parçanın isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay sonrası parçanın arkadaşlarını yaraladığını gören itfaiye ekipleri Gezer'in yanına koştu. İlk müdahaleyi arkadaşlarının yaptığı itfaiye eri kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Gezer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Patlama anı kamera



Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için olay yerine geliyor. Ekipler geldiği sırada yanan araç patlıyor. Aracın çevresinde bulunana vatandaş hızla kaçmaya başlıyor. Ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL