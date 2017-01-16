İtfaiye Ekipleri Vatandaşları Bilgilendiriyor

Niğde İtfaiye ekipleri köy ve kasabaları gezerek vatandaşları soba zehirlenmelerini ve yangın konusunda uyarıda bulunuyor.



Vatandaşları sözlü olarak uyaran İtfaiye ekipler aynı zamanda bilgilendirici broşürde dağıtıyor.



Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Latif Boran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Merkeze bağlı kasaba ve köylerimizi geziyoruz. Kahvedeki ve kuran kurslarındaki vatandaşlarımıza soba zehirlenmeleri ve yangın konusunda bilgileri anlatıyoruz. Soba zehirlenmelerinde ne yapmaları gerekiyor. Her hangi bir yangınla karşılaştıklarında neler yapmaları gerekiyor ekiplerimiz anlatıyor. Bu tür çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek." dedi. - NİĞDE