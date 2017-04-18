İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
Malatya'da kapalı devre sulama sisteminde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.
Malatya'da kapalı devre sulama sisteminde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.
Sütlüce Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine ait kapalı devre sulama sisteminin içine mahsur kalan köpeği Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri kurtardı.
Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından köpek, sulama sisteminden çıkarıldı.
Kurtarılan köpek doğal yaşam alanına salındı.