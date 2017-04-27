İtfaiye Ekibi, Kurtardıkları Yavru Kediye '110' Adını Verdi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde itfaiye ekibi, atık su borusuna sıkışan yavru kediyi kurtardı. İtfaiye görevlileri, yavru kediye '110' ismini verdi.



Cumhuriyet Mahallesi Kaymakam Uğur Boran Caddesi'nde, iki gün önce iddiaya göre mahallenin çocuklarından korkup atık su borusuna kaçan yavru kedi burada sıkıştı. Bugün yavru kedinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Yavru kedinin atık su borusunun kaldırım altında kalan bölümüne kadar ilerlediği fark edildi. Bunun üzerin kediyi kurtarmak için kaldırımı sökmeye karar verildi. Kaldırım taşları sökülerek yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yavru kedi, itfaiye istasyonuna götürüldü. Ekipler besledikleri yavru kediye itfaiyenin acil çağrı numarası olan '110' ismini verdi. Kurtarılan kedinin veteriner tarafından tedavisi ve aşılarının da yapılacağı öğrenildi.



- Tokat