İtfaiye'den Dolandırıcılık Uyarısı

Bu yöndeki ihbarlar üzerine yapılan açıklamada; Yangın önlem saha memurlarının tutanakla yaptığı resmi işlemler dışında, bu tip 'danışmanlık' adı altında menfaat temin etmeye yönelik işlemlerle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hiçbir ilgisi olmadığı vurgulandı. Vatandaşlardan bu tip işlemler için gelen kişilerden mutlaka kurumsal kimliklerini kontrol etmeleri ve kurumsal kimlik gösteremeyenleri ise polise şikayet etmeleri istendi.

Dolandırıcılıkta sınır tanımayan ve farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur duruma düşürenler, şimdi de Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın adını kullanarak, ruhsat almaya çalışan vatandaşlardan haksız kazanç sağlamaya çalışıyor. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına yönelik düzenlenen İtfaiye Raporu sadece İtfaiye Daire Başkanlığı ilgili saha memurları tarafından hazırlanırken, kendilerinin İtfaiye Daire Başkanlığı adına 'danışmanlık' hizmeti verdiğini, kendileriyle çalışılmadığı takdirde işlemlerin gecikeceği veya gerçekleşmeyeceğini iddia eden bazı kişi veya kişilerin bu yolla haksız kazanç sağlamaya çalıştığı yönünde ihbarlar arttı. Vatandaşları bu şekilde dolandıran kişi veya kişilerin cezalandırılması için gerekli işlemleri başlatan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, konuyla ilgili olarak vatandaşları da uyardı.

Yapılan yazılı açıklama, "Dairemiz yangın önlem saha memurlarının tutanakla yaptığı resmi işlemler dışında, bu tip kişi veya kişilerin menfaat temin etmeye yönelik yaptığı işlerle, aynı zamanda bu tip danışmalık adı altında yapılan her türlü iş ve işlemlerle Dairemizin hiçbir ilgisi ve alakası bulunmamaktadır. Yangın önlem gerekliliklerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü bilgi paylaşımı ve evrak işlemleri resmi yetkili memurlarımız aracılığı ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılmakta olup; vatandaşlarımızın, görevli memurlarımızdan kurumsal kimlik belgesini sorgulamaları ve kurumsal kimliklerini ibraz edemeyenler hakkında en yakın Emniyet birimlerine şikayet veya suç duyurusunda bulunmaları ve Dairemizi bilgilendirmeleri, Dairemiz adına iş ve işlem yaptığını iddia eden ve bu tür uygulamalar ile suiistimallerde bulunan kişi veya kişilere itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.