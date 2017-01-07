Erzincan Belediyesi çağın gereksinimlerine cevap verebilecek modern bir itfaiye binasının yapımına Fatih Mahallesi, Kızılay Afet Koordinasyon Merkezi'nin yanında devam ediyor. İtfaiye binasının 2017 yılında tamamlanıp hizmete girmesi planlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Bir şehrin gelişmesi ve kalkınması için öncelikle alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Biz bu problemi büyük ölçüde hallettik. Şimdi ise daha büyük projelere imza atmaya hazırlanıyoruz. Hali hazırda hizmet veren İtfaiye binamız yıpranmış ve çağın çok gerisinde. Şehrimize yakışır modern bir İtfaiye merkezinin inşasına geçtiğimiz aylarda başladık. İnşallah mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız " dedi. Gerçekleştirilen incelemelerde Başkan Başsoy'a Belediye Başkan Yardımcıları Halit Mutlu, Karabey Atıcı ve Sami Mollaoğulları eşlik etti. - ERZİNCAN
Erzincan, Modern İtfaiye Binasına Kavuşuyor
Erzincan Belediyesi tarafından yapılan ve çağın gereksinimlerine cevap verebilecek modern itfaiye binasının yapımına devam ediliyor. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, çalışmaları yerinde denetledi.
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