İtfaiye 2016 Yılında Yoğun Mesai Harcadı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2016 yılı içerisinde yoğun mesai harcayarak müdahale ettiği yangın, kaza ve kurtarma operasyonları ile yüzlerce vatandaşı kurtardı. 218 ev yangını, 47 iş yeri yangını, 62 baca yangını, 875 anız, ekin ve ot yangını, 21 orman yangını, 303 çöp yangını,146 araç yangını ve diğer yangınlar olmak üzere 1962 yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri 74 trafik kazası, 51 asansörde kalma ve 245 farklı olayda 370 kurtarma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın, kaza ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra 2016 yılı içerisinde okullar başta olmak üzere resmi ve özel kuruluşlardaki her yaştan toplam 23 bin 339 kişiye yangın eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, itfaiye personelinin her zaman göreve hazır olduğunu ve personele de hizmet içi eğitimlerin devam ettiğini söylediler.

