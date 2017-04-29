İTEF - İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali'ne Bir Hafta Kaldı!



Bu yılki temaya uygun olarak edebiyatseverler profesyonel masal anlatıcılarından masallar dinleyecek. Judith Liberman'dan anlatıcılık eğitimi alan Argın Kubin, profesyonel masal anlatıcısı Arbil Çelen Yuca, Şifâhen Masallar'ın kurucusu yazar Beyza Akyüz, Ümit Yaşar Özkan ve Orhan Tuncay ile birlikte "Büyüklere Masallar" etkinliklerine tüm edebiyatseverleri bekliyoruz. Bu sene İTEF programı dahilinde bir de çizer ağırlıyoruz, Hollanda Kraliyeti'nin ve Nederlands Letterfonds Dutch Foundation for Literature'ın desteğiyle Gijs Kast da çizimleriyle birlikte etkinliklerde olacak ve masal anlatıcılarımızın hikayelerini resimlerle buluşturan bir performans sergileyecek.