Itc'den Suriye'de "Güvenli Bölge" Projesine Destek

HAYDAR HADİ - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasının başta Türkmenler olmak üzere tüm Suriye için olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.



ITC Başkanı Salihi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de Türkiye'nin de savunduğu güvenli bölge projesini devreye sokacağına yönelik açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Türkmenlerin Suriye'nin asli unsurlarından olduğuna dikkati çeken Salihi, "Oluşturulacak güvenli bölge, başta Türkmenler olmak üzere oradaki herkesin yararına olacak. Bu, Irak'ta 1991 yılında Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta oluşturulduğu gibi bir model olacak. Böylece orası uçuşa yasak bölge olarak ilan edilecek ve yerinden edilenler oraya dönecek. Türkmenler de orada kendilerini koruyabilecekler." diye konuştu.



Güvenli bölge oluşturulması fikrinin barışın hakim olduğu "yeni Suriye'yi" ortaya çıkaracağını dile getiren Salihi, "Türkmenler için coğrafya da önemli. Bu coğrafyanın korunması askeri güçle mümkün olabilir. Yeni Suriye'de Türkmenlerin siyasi ve kültürel gücünün yanı sıra askeri güçlerini de göstermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Salihi, Suriye Türkmenlerinin, askeri olarak güçlü oldukları takdirde coğrafyalarını koruyabileceklerini ve yeni bir anayasa yazılması halinde söz sahibi olabilecekleri tespitinde bulundu.



"Suriyeli Türkmenler aynı hataya düşmesin"



Türkmen lider Salihi, Irak Türkmenlerinin geçmişte askeri güç oluşturmamakla hata yaptığını Suriyeli Türkmenlerin aynı hataya düşmemesi gerektiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:



"Türkmenler, Irak'ın asli unsurlarından biri olsa da maalesef ülke denkleminde yer almıyorlar. Irak'ta Şii, Sünni ve Kürt denkleminden söz ediliyor. Suriye Türkmenlerinin bizim yaptığımız hatayı yapmamasını diliyorum. Suriye Türkmenleri askeri olarak ÖSO ile birlikte hareket ediyor ancak orada yeni bir sürece girildi. Kürtler, Aleviler ve Sünniler belirli bölgelere sahip olacak gibi görünüyor. Türkmenler de kendilerini başkalarının içerisinde eritmemeli ve kendi varlıklarını Suriye Türkmen Meclisi çatısı altında ortaya koyabilmelidir."



ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, çarşamba günü bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, milyonlarca mültecinin Avrupa ülkelerine alınmasının büyük bir hata olduğunu ifade ederek "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım." demişti.