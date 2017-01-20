İtalyanlar Yazdı Trabzonspor'a Geliyor!

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Sezon başında Trabzonspor'un gündeminde olan Omar El Kaddouri'nin ismi bir kez daha ortaya atıldı. İtalyan Rai Sport'un haberine göre Trabzonspor, Napoli'de forma giyen Kaddouri ile yakından ilgileniyor. Yetenekli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, gideceği takımın Trabzonspor olabileceği belirtildi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Faslı oyuncudan para kazanmak isteyen Napoli de bu transferin gerçekleşmesini istiyor. El Kaddouri için ayrıca İtalyan kulüpleri Cagliari, Palermo ve Empoli'nin de takipte oldukları belirtiliyor.