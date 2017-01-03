İtalyanlar Sığınmacılara Öfkeli: 'Gidin Ülkemizden'





İtalya'nın Venedik kenti yakınlarındaki Conetta beldesinde bulunan göçmen merkezinde Fildişi uyruklu bir kadının ölü bulunmasının ardından başlayan ayaklanma kontrol altına alındı.



Gece başlayan olaylar esnasında 25 gönüllü çalışan mahsur kalmıştı.



Göçmenler ilk yardım ekiplerinin olay yerine geç geldiğini belirtiyor.



Göçmen merkezinin bulunduğu bölgede yaşayan İtalyanlar sığınmacılara öfkeli:



"Bir anda karışıklık arbede başlattılar. Görebildiğim kadarıyla, binanın kapısının önüne masaları yığdılar. Ayrıca girişte yangın çıkardılar. Bağırışmalar, kavga gürültü...büyük bir kargaşa vardı."



"Buradan gitmeliler. Hepsini alıp götürmeliler. Ayrıca geldikleri yerde onları durdurmak gerekiyor. ya da kapatın kapıları."



Sığınma başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen Fildişi Kıyıları'ndan Sandrine Bakayoko göçmen merkezinin tuvaletinde ölü bulunmuştu.



Conetta göçmen merkezinde 1,500 civarında sığınmacı kalıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Gidin öfkeli: ülkemizden Göç İtalya İtalyanlar Ayaklanmalar ve kargaşalar sığınmacılara Gepost: 03 januari 2017