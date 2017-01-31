İtalyan Tenisçiye 9 Ay Men

İtalyan tenisçi Camila Giorgi, milli takımda oynamayı kabul etmediği gerekçesiyle men cezasına çarptırıldı.



İtalya Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılın nisan ayında düzenlenen FED Kupası'nda İtalya'nın İspanya ile yapacağı müsabakada oynamayı reddeden 25 yaşındaki Giorgi'ye 9 ay men cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.



Kadın Tenisçiler Birliği dünya sıralamasında 74. basamakta bulunan Giorgi'ye ayrıca 30 bin avro para cezası verildiği ifade edildi.