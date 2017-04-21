İtalyan Sokak Lezzetleri

İtalyanın sokaklarından sizlere geleneksel lezzetler getirdik.

İtalyan Sokak Lezzetleri

İtalyanın sokaklarından sizlere geleneksel lezzetler getirdik. Siz de bizimle bu sokak lezzetlerini yapmak istiyorsanız, Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.

Menu:

Panzerotti mozzarella ve domates Arancini Fonduta di Formaggio Cannoli Siciliani

8 ve 21 Nisan 19: 00 – 22: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00

Kategori : İtalyan Sokak Lezzetleri

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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