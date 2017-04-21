İtalyan Sokak Lezzetleri
İtalyanın sokaklarından sizlere geleneksel lezzetler getirdik.
İtalyanın sokaklarından sizlere geleneksel lezzetler getirdik. Siz de bizimle bu sokak lezzetlerini yapmak istiyorsanız, Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.
Menu:
Panzerotti mozzarella ve domates Arancini Fonduta di Formaggio Cannoli Siciliani
8 ve 21 Nisan 19: 00 – 22: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00
Kategori : İtalyan Sokak Lezzetleri
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io