İtalyanın sokaklarından sizlere geleneksel lezzetler getirdik. Siz de bizimle bu sokak lezzetlerini yapmak istiyorsanız, Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.



Menu:



Panzerotti mozzarella ve domates Arancini Fonduta di Formaggio Cannoli Siciliani



8 ve 21 Nisan 19: 00 – 22: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00



Kategori : İtalyan Sokak Lezzetleri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır