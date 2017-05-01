İtalyan Savunmacı Ranocchia: Galatasaray İçin Juventus'u Reddetmiştim

Bonservisi İtalya Serie A takımlarından Inter'de bulunan ve devre arası transfer döneminde kiralık olarak Premier Lig ekibi Hull City'e transfer olan Andrea Ranocchia, Galatasaray hakkında flaş ifadeler kullandı.

"GALATASARAY İÇİN JUVENTUS'U REDDETMİŞTİM"

İtalya basınına konuşan 29 yaşındaki futbolcu, Roberto Mancini döneminde Galatasaray'dan teklif aldığını belirtirken ''Mancini zamanında Galatasaray'a bir adım kadar uzaklıktaydım. Bu yüzden Conte yönetimindeki Juventus'tan gelen teklifi reddetmiştim'' dedi.

''ZAMAN HER ŞEYİ GÖSTERECEK''

Inter'den Hull City'e kiralanan Andrea Ranocchia, İngiltere'de geçirdiği günleri ise ''Benim için çok iyi bir İngiltere tecrübesi oluyor. Geldiğimde takım zor durumdaydı ama çok iyi sonuçlar aldık. Burada İtalya'ya göre daha az baskı var. Inter'de geçirdiğim son yıllardan sonra buna ihtiyacım vardı. Zaman her şeyi gösterecek. Inter taraftarı olarak kalacağım, İtalya'da başka bir takımın formasını giyemem'' şeklinde konuştu.

Andrea Ranocchia, Premier Lig'de bu sezon 13 maça çıktı, 2 gol ve 2 asist ile başarılı bir performans gösterdi. Tecrübeli futbolcu aynı zamanda 21 kez de İtalya Milli Takım formasını giymişti.