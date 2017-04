İtalyan Savcı Zuccaro: 'Bazı Sivil Toplum Örgütleri İnsan Tacirleriyle Birlikte Çalışıyor'

İtalya Adalet Bakanlığı Akdeniz'de kurtarılan mültecilere yardım eden sivil toplum örgütlerinin insan tacirleriyle birlikte hareket ettiği iddialarının asılsız olduğunu söyledi.



Italian Attorney General Carmelo Zuccaro: European NGO's complicit in the smuggling of human beings from #Libyahttps: //t.co/kICLgyz29j pic.twitter.com/TYMgjH4E7g— Alwasat (@alwasatengnews) April 23, 2017



İtalya'da Savcı Carmelo Zuccaro'nun açıklamaları ülkeyi ayağa kaldırdı. Zuccaro elinde Libyalı insan tacirleriyle yardım kuruluşları arasında yapılan telefon görüşmeleri olduğunu belirtiyor:



"Bana kalırsa sivil toplum örgütleri insan kaçakçıları tarafından finanse ediliyor. Elbette temiz ve dürüst kurumları bundan ayırmak gerekli. Elimde doğrudan ulaşabileceğim bazı irtibatlar var. Bu iş uyuşturucu kaçakçılığıyla aynı parayı kazandırıyor. Bazı sivil toplum örgütlerinin farklı amaçları var. İtalyan ekonomisinde dengesizlik yaratmak gibi…"



Italian prosecutor, Carmelo Zuccaro, says he has evidence of charities saving migrants in Mediterranean are colluding with people-smugglers. pic.twitter.com/S9Fv5rcJKT— Man in Black (@69mib) April 23, 2017



Bu gelişme üzerine İtalyan mahkemesi konuyla ilgili derinlemesine bir inceleme başlattı. Bu sene 37 bin mülteci Afrika'dan Libya-İtalya güzergahını kullanarak Avrupa'ya iltica etti. Bu rakam geçen seneden yüzde 37 daha fazla. 2017 başı itibariyle ölen mülteci sayısının bini geçtiği belirtiliyor. Anketlere göre şu anda İtalya'nın en büyük partisi konumuna gelen '5 Yıldız Hareketi' iddiaları doğrulayarak bazı sivil toplum örgütlerinin mültecilere taksi hizmeti bile sağladığını söylüyor.



