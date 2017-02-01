İtalyan Polisinden Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yapan Çeteye Operasyon





İtalyan polisi, başkent Roma'da düzenlenen operasyonda uluslararası silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındığını duyurdu.



Zanlıların özellikle Libya ve İran ile yasa dışı yollarla silah ticareti yaptığı sanılıyor.



Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin Napoli kentinden geldiği, birinin ise Roma'da helikopter ticareti yaptığı bildirildi.



İtalyan medyası ayrıca, söz konusu şahısların ambulans helikopterleri satın alıp savaş helikopterine dönüştürerek sattığını aktardı.



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Tags: insan ticareti polisinden çeteye operasyon Tunus Libya Savaşı silah İtalya İtalyan Irak savaşı Silahlar kaçakçılığı yapan uluslararası Gepost: 01 februari 2017