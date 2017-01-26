İtalyan Polisinden Fbı ile Birlikte Mafyaya Operasyon





İtalya polisi, merkezi Calabria bölgesi olan 'Ndrangheta mafya örgütü üyelerine karşı operasyon düzenledi.



Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın da destek verdiği operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve cinayet suçlamalarıyla 33 kişi gözaltına alındı.



Operasyonda mafya üyeleriyle birlikte ele geçirilen 40 milyon Euro değerindeki varlıklara el konuldu.



'Ndrangheta mafyasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suç örgütleriyle güçlü bağları bulunuyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: polisinden operasyon Mafya İtalya İtalyan ile Polis FBI birlikte mafyaya Gepost: 26 januari 2017