İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna
Makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğrenmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.
Makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğrenmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.
"Gerçek İtalyan makarnasının hazırlanmasından, makarnanın şekillendirilmesine ve en uyumlu sosu ile eşleşmesine kadar makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğreniyoruz."
Lasagne bolognese Bolognese soslu geleneksel lasagna
Canelloni ricotta e spinaci con salsa pomodoro Ricotta peyniri ve ıspanak dolgulu domates soslu cannelloni
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Kategori : İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır