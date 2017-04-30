Makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğrenmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.



"Gerçek İtalyan makarnasının hazırlanmasından, makarnanın şekillendirilmesine ve en uyumlu sosu ile eşleşmesine kadar makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğreniyoruz."



Lasagne bolognese Bolognese soslu geleneksel lasagna



Canelloni ricotta e spinaci con salsa pomodoro Ricotta peyniri ve ıspanak dolgulu domates soslu cannelloni



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00



Kategori : İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır