İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna

Makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğrenmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.

İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna

Makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğrenmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.

"Gerçek İtalyan makarnasının hazırlanmasından, makarnanın  şekillendirilmesine ve en uyumlu sosu ile eşleşmesine kadar makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğreniyoruz."

Lasagne bolognese Bolognese soslu geleneksel lasagna

Canelloni ricotta e spinaci con salsa pomodoro Ricotta peyniri ve ıspanak dolgulu domates soslu cannelloni

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00

Kategori : İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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