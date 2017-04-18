İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna 2
Makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğrenmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.
Makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğrenmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.
"Gerçek İtalyan makarnasının hazırlanmasından, makarnanın şekillendirilmesine ve en uyumlu sosu ile eşleşmesine kadar makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğreniyoruz."
Ravioli ricotta e spinaci
Ricotta ve ıspanak dolgulu ravioli
Pappardelle alla salsa boscaiola
Mantar, bezelye ve krema soslu pappardelle makarna
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 19.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 15: 00: 00
Kategori : İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna 2
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır