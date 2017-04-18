Makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğrenmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.



"Gerçek İtalyan makarnasının hazırlanmasından, makarnanın şekillendirilmesine ve en uyumlu sosu ile eşleşmesine kadar makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğreniyoruz."



Ravioli ricotta e spinaci



Ricotta ve ıspanak dolgulu ravioli



Pappardelle alla salsa boscaiola



Mantar, bezelye ve krema soslu pappardelle makarna



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 19.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 15: 00: 00



Kategori : İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna 2



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır