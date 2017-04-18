İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna 2

Makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğrenmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.

İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna 2

Makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğrenmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ndeki yerinizi ayırtın.

"Gerçek İtalyan makarnasının hazırlanmasından, makarnanın  şekillendirilmesine ve en uyumlu sosu ile eşleşmesine kadar makarnanın tüm sırlarını gerçek İtalyan'dan öğreniyoruz."

Ravioli ricotta e spinaci

Ricotta ve ıspanak dolgulu ravioli

Pappardelle alla salsa boscaiola

Mantar, bezelye ve krema soslu pappardelle makarna

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 19.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 15: 00: 00

Kategori : İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Taze Makarna 2

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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