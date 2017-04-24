İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Pizza
Gerçek İtalyan pizzasının sırlarını keşfetmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ne davetlisiniz.
Gerçek İtalyan pizzasının sırlarını keşfetmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ne davetlisiniz.
Muhteşem bir italyan pizzasının sırrı, hamuru ve malzemelerin uyumunda saklı. Evinizde sevdiklerinize gerçek İtalyan pizzası partisi için bu workshopu kaçırmayın.
Impasto – hamur Ricetta salsa al pomodoro – domates sosu Cottura – pişirme teknikleri
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00
Kategori : İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Pizza
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io