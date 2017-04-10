Gerçek İtalyan pizzasının sırlarını keşfetmek için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'ne davetlisiniz.



Muhteşem bir italyan pizzasının sırrı, hamuru ve malzemelerin uyumunda saklı. Evinizde sevdiklerinize gerçek İtalyan pizzası partisi için bu workshopu kaçırmayın.



Impasto – hamur Ricetta salsa al pomodoro – domates sosu Cottura – pişirme teknikleri



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 11.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 21: 00: 00



Kategori : İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Pizza



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır