İtalyan Lezzetleri Atölyesi

Makarna ve risotto severler için düzenlenen bu bir günlük yemek kursu, el yapımı makarna ve risotto pişirme tekniklerinizi ve bilginizi genişletmenize yardımcı olacak.



Le Cordon Bleu'nün deneyimli şeflerinden özgün el yapımı makarna hamurlarını yaratma sanatını öğrenerek, sevdiklerinize hazırlayacağınız harika sofralarla onları şaşırtmaya hazırlanın.



Ders içerikleri: Taze taglitelli, kremalı gorgonzola sosuyla



Risotto, tavuk ve taze baharatlar ile



Panna Cotta, mevsim meyveleri sosuyla



Bu kursu tamamlayan katılımcılar aşağıdaki mutfak tekniklerini görmüş olacaklardır;



Temel mutfak kesim teknikleri



Taze makarna hamuru yapımı ve farklı şekillendirmeleri



Tavada pişirme tekniği



Risotto pişirme tekniği



Meyve segmentasyonu



Meyve püresi sosu yapım tekniği



Ücrete dahil hizmetler: Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır. Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.



Kurslar maksimum 16 kişiliktir.



Süre: 1 gün



4 Ocak Çarşamba 10: 30 – 17: 00