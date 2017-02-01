İtalyan Kış Menüsü

Soğuk kış günlerini mutfağınızdan yükselen mis gibi İtalyan yemek kokularıyla sıcacık geçirin!



"İtalya'nın geleneksel kış mevsimi yemeklerini anneannelerimizin orjinal tarifleriyle Eataly'nin şeflerinden öğrenmeye ne dersiniz?



İtalyan tahıl çorbasından domates soslu dana etine, patates kremasından ricotta peynirli armut tatlısına uzanan bu enfes menüyle kalabalık sofralarda birleşecek sevdiklerinize sıcacık bir kış akşamı sunmanın sırlarını Eataly Mutfak Atöltesi'nde keşfedin."



Menu



Zuppa rustica İtalyan Tahıl çorbası



Spezzatino e crema di patate Domates soslu dana eti ve patates kreması



Dolce di pere e carote



Poşe armut ricotta peynirli kreması ile



19: 00 - 22: 00