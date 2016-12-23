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İtalyan Hükümetinden Bankacılık Sektörü İçin 20 Milyar Euro'luk Kurtarma Fonu

İtalyan Hükümetinden Bankacılık Sektörü İçin 20 Milyar Euro'luk Kurtarma Fonu

Auteur: euronews-trTags: için Gepost: 23 december 2016.

İtalyan Hükümetinden Bankacılık Sektörü İçin 20 Milyar Euro'luk Kurtarma Fonu



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Tags: için Gepost: 23 december 2016

Kaynak: Euronews.com

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