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İtalyan Hükümetinden Bankacılık Sektörü İçin 20 Milyar Euro'luk Kurtarma Fonu
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İtalyan Hükümetinden Bankacılık Sektörü İçin 20 Milyar Euro'luk Kurtarma Fonu
23 Aralık 2016 Cuma 07:37
Auteur: euronews-trTags: için Gepost: 23 december 2016.
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Kaynak:
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