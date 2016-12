İtalyan Giulio Regeni'nin Kahire'deki Gizemli Ölümüyle İlgili Yeni Bulgular Ortaya Çıktı

Mısır'da 25 Ocak ayaklanmasının beşinci yıl dönümünde kaybolan ve ardından ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin ölüm sebebiyle ilgili farklı bulgular ortaya çıktı.



Mısır Bağımsız Seyyar Satıcılar Ticaret Birliği Başkanı Muhammed Abdullah, Mısır İçişleri Bakanlığı'na Regeni'nin kaybolmadan önce ulusal güvenliği ilgilendiren konularda kendisine sorular sorduğunu anlattığını açıkladı.



Abdullah, Regeni ile en son, kendisi kaybolmadan üç gün önce telefonda konuştuğunu ve bu konuşmayı kaydedip iç işleri servisine gönderdiğini belirtti.



#Egypt's head of street vendors union, Mohamed Abdullah: "proud of signalling #GiulioRegeni to security apparatuses" https: //t.co/eHsIiKNNwD pic.twitter.com/Vk6Xzwj2AT— francesco strazzari (@franxstrax) December 29, 2016



28 yaşındaki Giulio Regeni geçtiğimiz Ocak ayında kaybolmuş ve yarı çıplak bedeni Kahire'nin batı bölgesinde kazılmış bir çukurun içerisinde bulunmuştu.



Mısırlı yetkililer Regeni'nin soyguncular tarafından öldürüldüğünü açıklamış, ancak Regeni'nin ailesi bu iddiaları kabul etmemişti.



