Eataly Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşecek "İtalyan Gibi Pişir" workshop'unu kaçırmayın.



"İtalyan gibi pişir!



İtalyan mutfağı aşıklarını gerçek ve otantik İtalyan mutfağını doğru yerde, Eataly Mutfak Atölyesi'nde deneyimlemeye ve öğrenmeye davet ediyoruz! İtalyan bölgesel coğrafi işaretli ürünleri ile en lezzetli İtalyan malzemelerini kullanarak hazırlayacağınız gerçek İtalyan yemeklerinin lezzetine hayran kalacaksınız! İtalyan mutfağının sırlarını, geleneksel tatlarını ve en otantik pişirme tekniklerini öğrenmek için sizi de "İtalyan gibi pişir!" workshop'ına bekleriz!"



*Bu workshop İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA), İtalyan Ticaret Odası, İtalyan Kültür Merkezi, İtalyan Mutfak Akademisi, iş birliğiyle düzenlenen "Autentico Italiano" projesi kapsamında düzenlenmektedir.



Spaghetti cacio e pepe



Pecorino peynirli ve kara bibeerli spaghetti



Tagliata di manzo al balsamico



Balzamik sirke ile dana tagliata



Ricotta fritta dolce



Kızarmış tatlı ricotta



19: 00 – 22: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00



Kategori : İtalyan Gibi Pişir



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır