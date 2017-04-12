İtalyan Gibi Pişir

Eataly Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşecek "İtalyan Gibi Pişir" workshop'unu kaçırmayın.

İtalyan Gibi Pişir

Eataly Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşecek "İtalyan Gibi Pişir" workshop'unu kaçırmayın.

"İtalyan gibi pişir!

İtalyan mutfağı aşıklarını gerçek ve otantik İtalyan mutfağını doğru yerde, Eataly Mutfak Atölyesi'nde deneyimlemeye ve öğrenmeye davet ediyoruz! İtalyan bölgesel coğrafi işaretli ürünleri ile en lezzetli İtalyan malzemelerini kullanarak hazırlayacağınız gerçek İtalyan yemeklerinin lezzetine hayran kalacaksınız! İtalyan mutfağının sırlarını, geleneksel tatlarını ve en otantik pişirme tekniklerini öğrenmek için sizi de "İtalyan gibi pişir!" workshop'ına bekleriz!"

*Bu workshop İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA), İtalyan Ticaret Odası, İtalyan Kültür Merkezi, İtalyan Mutfak Akademisi, iş birliğiyle düzenlenen "Autentico Italiano" projesi kapsamında düzenlenmektedir.

Spaghetti cacio e pepe

Pecorino peynirli ve kara bibeerli spaghetti

Tagliata di manzo al balsamico

Balzamik sirke ile dana tagliata

Ricotta fritta dolce

Kızarmış tatlı ricotta

19: 00 – 22: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00

Kategori : İtalyan Gibi Pişir

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Peugeot Eco Cup, Zorlu Center, Dış Ticaret, Besiktaş, Beşiktaş, Istanbul, İstanbul, Ticaret, İtalyan, Square