İtalyan Gazeteci ve Belgeselcinin Hatay'da Gözaltına Alındığı İddiası

İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande'nin Hatay'da gözaltına alındığı belirtildi. İtalyan ANSA haber ajansı ile La Repubblica gazetesinin aktardığına göre, 35 yaşındaki Gabriele del Grande, yapılan güvenlik kontrolleri sırasında gözaltına alındı. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde gözaltı gerekçesinin henüz bilinmediğini duyuruldu.



Del Grande'nin durumunu yakından izleyen İtalyan makamlarının, onun serbest bırakılması için girişimlere başladığı da belirtildi. Del Grande'nin, Suriye'deki iç savaş ve IŞİD terör örgütünün doğuşunu anlattığı yeni kitabı için bazı röportajlar yapmak üzere birkaç gün önce Türkiye'ye gittiği bildirildi. Gabriele Del Grande, toplam 12 ay süreceğini belirttiği araştırma süreci için kitle fonlaması (crowdfunding) yöntemiyle finansal destek alıyordu.



Geçen aylarda da kitap projesinden dolayı birçok kez Türkiye'de bulunan Gabriele Del Grande, Akdeniz'deki göç krizine ilişkin çalışmalarıyla biliniyor. Bu konuya ilişkin yazılarını yıllardır 'Fortress Europe' adlı blog sitesinde yayımlayan Del Grande, 'Gelin Tarafı (Io Sto Con La Sposa)' adlı belgeselle dikkat çekmişti.



SAHTE DÜĞÜN KONVOYUYLA SAVAŞTAN KAÇIŞ



Del Grande'nin, Yönetmen Antonio Augugliaro ve Filistin asıllı Suriyeli Şair Khaled Soliman al Nassiry'le birlikte hazırladığı uzun metrajlı belgeselde, Suriye'den kaçan Filistinli ve Suriyeli 5 göçmeni İtalya'dan İsveç'e sokmak için kurguladıkları yolculuğun an be an hikayesi anlatılıyor.



Avrupa'nın göçmen politikalarını ve sınırları eleştirel nitelikteki belgeselde, 23 kişiden oluşan sahte düğün konvoyu, 5 gün süren yolculuğun ardından 3 bin kilometre boyunca Fransa, Lüksemburg, Almanya ve Danimarka'yı hiçbir engele takılmadan geçerek, İsveç'e kadar ulaşıyor. Belgesel, 5 göçmenin İsveç'ten siyasi sığınma almasıyla son buluyor. - Roma