İtalyan Fincantieri'nin Stx France İçin Teklifi Onaylandı





İtalya merkezli gemi üretimi ve denizcilik firması Fincantieri'nin, iflas eden Güney Koreli gemi üretim şirketi STX'in çoğunluk hisselerini elinde tuttuğu Fransa'daki STX France Saint Nazaire tersanesini satın alma teklifi Güney Kore'de mahkeme tarafından onaylandı.



STX France'da geçtiğimiz ekim ayında iflas mahkemesine başvuruda bulunan Güney Koreli STX Offshore & Shipbuilding şirketinin yüzde 67, Fransa hükümetinin ise yüzde 33 hissesi mevcut.



STX France'daki hisselerini elinde tutmayı düşünen Fransız hükümeti, STX'in hisselerinin satışını reddetme hakkına da sahip.



Sektörde 230 yıllık geçmişi olan İtalyan şirket Fincantieri STX'i satın alabilirse pazar payını artırabilecek.



STX France'ın 2 bin 600 işçinin çalıştığı ve Saint-Nazaire tersanesinde cruise gemilerinden Mistral tipi havuzlu çıkarma gemilerine kadar çeşitli alanlarda üretim yapılıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Fincantierinin Endüstri Fransa teklifi İtalya İtalyan onaylandı France STX için Güney Kore Gepost: 03 januari 2017